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Четыре человека погибли при ударе Израиля по жилому дому в Бейруте
Фото: 123RF/hamara
В результате удара Израиля по жилому дому рядом с больницей имени Рафика Харири в Бейруте погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Центр экстренных ситуаций при Минздраве Ливана.
Кроме того, еще 24 человека получили различные травмы при авиаударе.
21 октября ЦАХАЛ сообщила о запуске с территории Ливана порядка 30 ракет по северной части Израиля. Часть ракет удалось перехватить, но в нескольких местах были обнаружены падения снарядов.
В ответ на это Армия обороны Израиля объявила о планах провести новую серию авиаударов по территории Ливана, включая район Бейрута. ЦАХАЛ также подтвердила нанесение авиаудара по Дамаску, целью которого был новый командир подразделения "Хезболлы", отвечающего за переброску оружия и денег.
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