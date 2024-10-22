Четыре человека погибли при ударе Израиля по жилому дому в Бейруте

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В результате удара Израиля по жилому дому рядом с больницей имени Рафика Харири в Бейруте погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Центр экстренных ситуаций при Минздраве Ливана.

Кроме того, еще 24 человека получили различные травмы при авиаударе.

21 октября ЦАХАЛ сообщила о запуске с территории Ливана порядка 30 ракет по северной части Израиля. Часть ракет удалось перехватить, но в нескольких местах были обнаружены падения снарядов.

В ответ на это Армия обороны Израиля объявила о планах провести новую серию авиаударов по территории Ливана, включая район Бейрута. ЦАХАЛ также подтвердила нанесение авиаудара по Дамаску, целью которого был новый командир подразделения "Хезболлы", отвечающего за переброску оружия и денег.