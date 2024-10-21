Ливан выпустил порядка 30 ракет по северу Израиля

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Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о запуске с территории Ливана порядка 30 ракет по северной части Израиля.

При этом в сообщении уточняется, что часть ракет удалось перехватить, но в нескольких местах были обнаружены падения снарядов.

Ранее самолеты израильских ВВС атаковали объект шиитской организации "Хезболла" в 500 метрах от международного аэропорта имени Рафика Харири на юге Бейрута. Как сообщали СМИ со ссылкой на очевидцев, с места бомбардировки в ночное небо поднимался густой черный дым.

Предположительно, удар был нанесен по бензоколонке, расположенной в районе Тахвита-эль-Гадир. Взрывы были слышны из соседнего квартала Хай-эс-Саллюм, который находится на пути в аэропорт, уточнили журналисты.

В ночь на 1 октября Армия Израиля объявила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями операции назвали объекты вооруженных формирований "Хезболлы".

Позже премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к народу Ливана заявил, что в ходе данной операции израильские силы ликвидировали уже двух преемников убитого лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Политик также указал на право его страны на самооборону.

