Израильские самолеты атаковали цель в 500 метрах от международного аэропорта Бейрута

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Самолеты израильских ВВС атаковали объект шиитской организации "Хезболла" в 500 метрах от международного аэропорта имени Рафика Харири на юге Бейрута, сообщает ТАСС.

По словам очевидцев, с места бомбардировки в ночное небо поднимается густой черный дым. Предположительно, удар был нанесен по бензоколонке, расположенной в районе Тахвита-эль-Гадир.

Взрывы слышны из соседнего квартала Хай-эс-Саллюм, который находится на пути в аэропорт.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о нанесении ударов по командному центру разведки "Хезболлы" в пригороде Бейрута. Кроме того, целями израильских атак стали несколько складов оружия движения.

В ночь на 1 октября Армия Израиля объявила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями операции назвали объекты вооруженных формирований "Хезболлы".

Позже премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к народу Ливана заявил, что в ходе данной операции израильские силы ликвидировали уже двух преемников убитого лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Политик также указал на право его страны на самооборону.