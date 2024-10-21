Армия Израиля заявила, что в ближайшее время нанесет удары по Ливану

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В ближайшие часы израильские военно-воздушные силы планируют провести новую серию авиаударов по территории Ливана, включая район Бейрута, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Об этом сообщает ТАСС.

"В ближайшие часы мы продолжим атаковать цели "Хезболлы" на территории Ливана, в том числе (наносить удары. – Прим. ред.) по Дахии в Бейруте", – сообщил он на брифинге.

ЦАХАЛ также подтвердила нанесение авиаудара по Дамаску, целью которого был новый командир подразделения "Хезболлы", отвечающего за переброску оружия и денег, передает РИА Новости.

Хагари сообщил, что ранее Бейруте был ликвидирован командир так называемого подразделения 4 400 в структуре "Хезболлы" Мухаммад Джафар Касир, который, по сведениям спецслужб Израиля, курировал переброску оружия и финансовых средств из Ирана.

"Несколько часов назад мы также ликвидировали и его преемника в Сирии", – подчеркнул Хагари.

Между тем ЦАХАЛ сообщила о запуске с территории Ливана порядка 30 ракет по северной части Израиля. Часть ракет удалось перехватить, но в нескольких местах были обнаружены падения снарядов.

Ранее ВВС Израиля атаковали объект организации "Хезболла" в 500 метрах от международного аэропорта имени Рафика Харири на юге Бейрута. Предположительно, удар был нанесен по бензоколонке, расположенной в районе Тахвита-эль-Гадир.

В ночь на 1 октября Армия Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целью операции являются объекты, принадлежащие вооруженным формированиям "Хезболлы".

Позже премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к народу Ливана заявил, что в ходе данной операции израильские силы ликвидировали уже двух преемников убитого лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы.