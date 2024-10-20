ЦАХАЛ заявила о ликвидации трех полевых командиров "Хезболлы"

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации трех полевых командиров шиитского движения "Хезболла". Они погибли на юге Ливана в результате авиаударов, нанесенных израильской стороной.

В частности были уничтожены старший командир Южного фронта "Хезболлы" Аббас Салам, старший эксперт по коммуникациям движения Рада Аббас Авада и глава подразделения по производству оружия "Хезболлы" Ахмед Али Хусейн, уточнила армейская пресс-служба.

"Эти ликвидации являются частью масштабных усилий Армии обороны Израиля по предотвращению наращивания запасов оружия "Хезболлы", – подчеркнули представители военных.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о нанесении ударов по командному центру разведки "Хезболлы" в пригороде Бейрута. Кроме того, целями израильских атак стали несколько складов оружия движения.

В ночь на 1 октября Армия Израиля объявила о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Целями операции назвали объекты вооруженных формирований "Хезболлы".

Позже премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в обращении к народу Ливана заявил, что в ходе данной операции израильские силы ликвидировали уже двух преемников убитого лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы. Политик также указал на право его страны на самооборону.