Kan: БПЛА "Хезболлы" напрямую поразил резиденцию премьер-министра страны Нетаньяху

Фото: телеграм-канал Readovka

В Израиле признали, что БПЛА "Хезболлы" напрямую поразил резиденцию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, врезавшись в окно спальни. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.

На опубликованных фото- и видеокадрах видны следы прямого попадания в окно здания. СМИ отмечает, что ущерб причинен незначительный, это может быть связано с тем, что окна в резиденции Нетаньяху были бронированные.

19 октября израильский премьер-министр обвинил "агентов Ирана" в попытке убить его во время атаки беспилотника в районе города Кейсария. По словам Нетаньяху, это не остановит Израиль от продолжения военных операций против движений ХАМАС и "Хезболлы".

Ранее Нетаньяху также заявил, что израильские военные готовы нанести удар по военным объектам Ирана, но не по нефтяным или ядерным.

Отмечается, что ответные действия Израиля в отношении Ирана будут тщательно продуманы, чтобы избежать ощущения "политического вмешательства в выборы в США".