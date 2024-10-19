Нетаньяху обвинил Иран в попытке своего убийства после атаки БПЛА

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил "агентов Ирана" в попытке убить его во время атаки беспилотника в районе города Кейсария, передает ТАСС.

По словам Нетаньяху, это не остановит Израиль от продолжения военных операций против движений ХАМАС и "Хезболлы".

"Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку. Это не удержит меня и Государство Израиль от продолжения войны против наших врагов, чтобы обеспечить нашу безопасность на протяжении поколений", – написал он в соцсети X.

Ранее Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена, что израильские военные готовы нанести удар по военным объектам Ирана, но не по нефтяным или ядерным. Отмечается, что ответные действия Израиля в отношении Ирана будут тщательно продуманы, чтобы избежать ощущения "политического вмешательства в выборы в США".

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Корпус стражей исламской революции назвал это ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана. Всего было выпущено 180 баллистических ракет.