Нетаньяху обвинил Макрона в невежестве после слов о роли ООН в создании Израиля

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал признаком исторического невежества и неуважения слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что еврейское государство было создано указом ООН. Об этом пишет РИА Новости.

"Это признак исторического невежества и неуважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но она определенно не создала его. Еврейский народ привязан к израильской земле на протяжении 3,5 тысячи лет", – заявил он.

Нетаньяху также отметил, что современный Израиль был создан "благодаря жертве отважных борцов его войны за независимость". Он также напомнил, что среди них многие пережили Холокост и французский режим Виши.

Кроме того, премьер-министр Израиля отметил, что ООН не участвовала в войне еврейского государства против объединившихся арабских государств, не принявших план всемирной организации по разделу подмандатной Палестины.

Ранее Макрон заявил, что премьер Нетаньяху "не должен забывать, что его страна была создана указом ООН", и поэтому он не должен нарушать указы всемирной организации. Французский президент также выступил за прекращение поставок оружия Израилю.

До этого глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил генсекретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Свое решение он объяснил тем, что генсек ООН не осудил нападение Ирана на Израиль.