Глава МИД Израиля Кац объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон-грата

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну, следует из заявления, опубликованного на сайте израильского МИД.

"Это решение было принято в свете реакции Гутерриша на отвратительное нападение Ирана на Израиль, в котором он не осудил однозначно его серьезную агрессию", – говорится в заявлении.

При этом ранее Гутерриш высказал осуждение расширению ближневосточного конфликта после атаки Ирана на Израиль. Также он выразил обеспокоенность резкой эскалацией событий в ближневосточном регионе и призвал к прекращению огня.

До этого в рамках Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия генсек ООН заявил, что мир движется "в совершенно неверном направлении". Он отметил, что, несмотря на большие риски, которые ядерное оружие представляет для мира, человечество так и не стало ближе к его уничтожению в сравнении с тем, что было десять лет назад.

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль. Начальник Генштаба Вооруженных сил Исламской Республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери впоследствии сообщил, что целью ударов стали две базы ВВС Израиля и штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад".

Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, большую часть которых удалось перехватить. При этом никакого ущерба израильским ВВС причинено не было, заявили в ЦАХАЛ.

Представители "Хезболлы", в свою очередь, сообщили об ударе ракетами и артиллерией по крупному скоплению сил израильских войск в поселении Мисгав Ам – закрытая зона на севере еврейского государства.

