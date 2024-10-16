Макрон посоветовал Нетаньяху не забывать, что Израиль был создан указом ООН

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху "не должен забывать, что его страна была создана указом ООН". Об этом сообщает издание Parisien.

"Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы ООН", – высказался французский лидер на совете министров.

Отношения между Францией и Израилем обострились после того, как Макрон выступил за прекращение поставок оружия, что вызвало резкую критику со стороны Нетаньяху.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил генсекретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Свое решение он объяснил тем, что генсек ООН не осудил нападение Ирана на Израиль.

Однако до этого Гутерриш высказал осуждение расширению конфликта на Ближнем Востоке после атаки Исламской Республики на еврейское государство. Также он призвал к прекращению огня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата говорит о том, что израильская сторона не допускает роли этой организации. Политик назвал обстановку на Ближнем Востоке крайне напряженной.