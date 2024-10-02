Песков: Израиль не допускает роли ООН в связи с объявлением Гутерриша персоной нон-грата

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в беседе с Life.ru решение Израиля объявить генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата, заявил, что такой шаг говорит о том, что израильская сторона не допускает роли этой организации.

Представитель Кремля также ответил на вопрос, нужно ли реформировать ООН. По его словам, этот процесс требует консенсуса, что в текущих реалиях не представляется возможным.

Песков также назвал обстановку на Ближнем Востоке крайне напряженной, призвав все противоборствующие стороны к сдержанности.

При этом глава МИД Израиля Исраэль Кац не только объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата, но и запретил ему въезд в страну. Такое решение было принято из-за реакции Гутерриша на нападение Ирана на Израиль, согласно которой он якобы не осудил однозначно его серьезную агрессию.

Сам Гутерриш ранее осудил расширение конфликта на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль. Также он выразил обеспокоенность из-за внезапного обострения событий на территории ближневосточного региона, поэтому призвал к прекращению огня.

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль. Начальник Генштаба Вооруженных сил Исламской Республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери впоследствии сообщил, что целью ударов стали две базы ВВС Израиля и штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад".

Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, большую часть которых удалось перехватить. При этом никакого ущерба израильским ВВС причинено не было, заявили в ЦАХАЛ.

