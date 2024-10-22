Армия Израиля заявила о ликвидации главы исполнительного совета "Хезболлы"

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Армия обороны Израиля объявила о ликвидации главы испольнительного совета ливанского шиитского движения "Хезболла" Хашема Сафи ад-Дина. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Сафи ад-Дина неофициально считали преемником бывшего генсекретаря движения Хасана Насруллы, об убийстве которого стало известно в конце сентября.

Глава исполнительного совета "Хезболлы" был ликвидирован в результате атаки, которая произошла несколько недель назад в районе Дахия в Бейруте. Кроме того, при этой же атаке был убит глава разведывательного штаба движения Хусейн Али аз-Зейма и другие командиры.

Ранее ВВС Израиля нанесли удары по командному центру разведки "Хезболлы" в пригороде Бейрута. Кроме того, целями израильских атак стали несколько складов оружия движения.

Позже ЦАХАЛ объявил о ликвидации трех полевых командиров шиитского движения: старшего командира Южного фронта "Хезболлы" Аббаса Салама, старшего эксперта по коммуникациям движения Рада Аббаса Авада и главы подразделения по производству оружия "Хезболлы" Ахмеда Али Хусейна.