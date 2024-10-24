Путин заявил, что Ближний Восток поставлен на грань полномасштабной войны

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Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны, заявил Владимир Путин на заседании в формате "аутрич" /"БРИКС плюс".

"Начавшиеся год назад в Газе боевые действия распространились сейчас и на Ливан, оказались затронутыми и другие страны региона. Резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном", – сказал Путин, сравнив эскалацию в регионе с цепной реакцией.

Президент отметил, что обострение ситуации уже привело к гибели более 40 тысяч человек в одном секторе Газа. При этом большинство погибших были мирными жителями. Путин охарактеризовал ситуацию в регионе как "обострение застарелого конфликта, который не удается потушить десятилетиями".

"Очередной виток палестино-израильского противостояния стал, пожалуй, одним из самых кровопролитных", – сказал российский лидер.

Также Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает против любых террористических проявлений. Он подверг критике разрушения и насилие, которое происходит в секторе Газа и распространяется на другие страны и регионы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

В сентябре этого года конфликт получил новый виток развития. Израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".