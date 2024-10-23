Израиль подвергся ракетному обстрелу из Ливана второй раз за сутки

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В некоторых центральных регионах Израиля прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за запуска ракет с территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Между тем истребители ВВС Израиля атаковали ракетами квартал Узай, расположенный на южной окраине ливанской столицы, передает ТАСС.

По информации источника, в результате атаки было поражено здание, находящихся рядом с посольством Ирана в Бейруте.

Ранее израильские военные уничтожили около 70 бойцов ливанского шиитского движения "Хезболла" в результате наземных и воздушных ударов по югу Ливана.

Также в ночь на 22 октября израильские силы нанесли удар по жилому дому рядом с больницей имени Рафика Харири в Бейруте. В результате воздушной атаки погибли четыре человека, в том числе ребенок.