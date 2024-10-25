РИА Новости: трое журналистов погибли в результате удара Израиля по югу Ливана

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Три сотрудника СМИ погибли в результате воздушных ударов Израиля по югу Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский полевой источник.

Обстрел был совершен в ночь на 25 октября по поселению Хасбайя. Под ударом оказался дом, в котором располагались съемочные группы нескольких ливанских и арабских телеканалов.

Так, жертвами удара ВВС Израиля стали оператор и инженер телеканала Al Mayadeen, а также оператор телеканала Al Manar. Кроме того, среди журналистов имеются пострадавшие, им оказывают необходимую помощь.

Сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погиб ранее в результате удара Израиля по сектору Газа. Было зафиксировано прямое попадание ракеты в грузовик БАПОР в Дейр-аль-Балахе.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о ликвидации около 70 бойцов ливанского шиитского движения "Хезболла" в результате наземных и воздушных ударов Израиля по югу Ливана.