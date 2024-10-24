БАПОР завило о гибели сотрудника при ударе Израиля по сектору Газа

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Сотрудник Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погиб в результате удара Израиля по сектору Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на всемирную организацию.

Было зафиксировано прямое попадание ракеты в грузовик БАПОР в Дейр-аль-Балахе. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

В середине октября израильские военные убили главу политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара. Это произошло в южной части сектора Газа, когда солдаты ЦАХАЛ наткнулись на палестинских боевиков и узнали Синвара.

Позже в ХАМАС подтвердили гибель Синвара, заявив, что он погиб в бою. По данным СМИ, новым главой палестинского движения стал руководитель представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль.