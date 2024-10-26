Иран призвал мировое сообщество коллективно остановить Израиль в разжигании войны

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Иран призвал мировое сообщество принять срочные коллективные меры, чтобы остановить попытки со стороны Израиля разжечь войну на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление МИД республики опубликовал в телеграм-канале.

Иран, напоминая об ответственности каждой страны – члена ООН, стран – членов конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказаний за него, а также стран – членов Женевских конвенций, подчеркнул необходимость действий для прекращения войны и агрессии против сектора Газа и Ливана.

Армия Израиля в ночь на 26 октября нанесла удары по иранской территории, тем самым ответив на массированный обстрел со стороны Тегерана в начале месяца. Удары наносились только по военным целям, не затрагивая ядерные и нефтяные объекты исламской республики.

Спустя время израильская армия сообщила об окончании атаки. По информации ВС Ирана, Израиль причинил "ограниченный ущерб" по некоторым военным объектам страны.