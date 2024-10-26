Армия Израиля подтвердила нанесение ударов по Ирану

Фото: 123RF/bumbledee

Армия обороны Израиля подтвердила, что начала наносить удары по военным целям в Иране. Об этом говорится в телеграм-канале ЦАХАЛ.

"Режим в Иране и его прокси в регионе неустанно атакуют Израиль с 7 октября (2023 года. – Прим. ред.) – на семи фронтах, включая прямые атаки с иранской территории. Как и любая другая суверенная страна в мире, Израиль имеет право и обязанность ответить", – сообщили в армии Израиля.

Оборонительные и наступательные возможности еврейского государства были полностью мобилизованы, добавили в ЦАХАЛ.

В ночь на 26 октября Израиль начал наносить авиаудары по Ирану в отместку за его массированную атаку баллистическими ракетами в начале месяца. Звуки взрывов слышны в небе над Тегераном, в городе работают системы ПВО.

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана. Всего было выпущено 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить.