Axios: Израиль нанес удары по Ирану в ответ на массированную ракетную атаку

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Израильские войска начали наносить авиаудары по Ирану в отместку за его массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Звуки взрывов раздались в небе над столицей Ирана Тегераном в ночь на 26 октября, пишет агентство Tasnim. Также сообщается о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в городе.

По данным сирийского издания SANA, взрывы также прогремели над Дамаском. Местные силы ПВО также приведены в боевую готовность.

Иран атаковал Израиль вечером 1 октября. Корпус стражей исламской революции назвал это ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

Всего было выпущено 180 баллистических ракет, большинство из которых удалось перехватить.

В Минобороны Израиля пообещали дать "смертоносный и неожиданный" ответ на ракетную атаку Ирана.