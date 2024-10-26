26 октября, 06:17Политика
Армия Израиля заявила об окончании атаки на Иран
Фото: 123RF/jgorzynik
Армия обороны Израиля заявила о завершении атаки по территории Ирана. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.
Уточняется, что удары израильских ВВС были направлены на заводы Ирана по производству ракет, ракетные комплексы "земля–воздух" и местные средства ПВО. В ЦАХАЛ добавили, что Израиль оставляет за собой право на защиту в случае новых атак со стороны Ирана.
"Если режим в Иране совершит ошибку и начнет новый виток эскалации – мы будем обязаны ответить. Наше послание ясно: все, кто угрожает Израилю и стремится втянуть регион в более масштабную эскалацию, заплатят тяжелую цену", – говорится в заявлении армии.
Израильские военные нанесли серию авиаударов по территории Ирана в ночь на 26 октября в ответ на массированный обстрел со стороны Тегерана в начале месяца. Удары наносились исключительно по военным целям, не затронув ядерные и нефтяные объекты Ирана.
Иранские СМИ сообщали, что средствам ПВО удалось перехватить большую часть израильских ракет. Однако в Израиле опровергли эту информацию, заявив, что ПВО Ирана не отразили ни одну атаку.
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