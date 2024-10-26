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26 октября, 05:58

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Jerusalem Post: ПВО Ирана не смогли перехватить ни одной ракеты Израиля

В Израиле опровергли, что ПВО Ирана смогли перехватить ракеты ЦАХАЛ

Фото: 123RF/mishella

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана не смогли перехватить ни одной израильской ракеты. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на неназванные официальные лица Израиля.

"Полный провал – ноль перехватов", – приводит газета слова одного из источников.

Отмечается, что бойцы ЦАХАЛ нанесли превентивные удары по радарам в Сирии для "ослепления" иранских систем ПВО. Всего при атаке на Иран силы Израиля задействовали более 100 самолетов, включая истребитель F-35.

Армия Израиля нанесла несколько авиаударов по территории Ирана в ночь на 26 октября. Эта атака стала ответом на массированный обстрел еврейского государства со стороны Ирана 1 октября.

По данным СМИ, целью ночной атаки ЦАХАЛ стали исключительно военные объекты Ирана. Между тем местные издания сообщили, что большая часть израильских ракет были перехвачены средствами ПВО.

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