Jerusalem Post: ПВО Ирана не смогли перехватить ни одной ракеты Израиля

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана не смогли перехватить ни одной израильской ракеты. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на неназванные официальные лица Израиля.

"Полный провал – ноль перехватов", – приводит газета слова одного из источников.

Отмечается, что бойцы ЦАХАЛ нанесли превентивные удары по радарам в Сирии для "ослепления" иранских систем ПВО. Всего при атаке на Иран силы Израиля задействовали более 100 самолетов, включая истребитель F-35.

Армия Израиля нанесла несколько авиаударов по территории Ирана в ночь на 26 октября. Эта атака стала ответом на массированный обстрел еврейского государства со стороны Ирана 1 октября.

По данным СМИ, целью ночной атаки ЦАХАЛ стали исключительно военные объекты Ирана. Между тем местные издания сообщили, что большая часть израильских ракет были перехвачены средствами ПВО.