Al Mayadeen: ПВО Ирана перехватила большую часть ударов Израиля

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Системы ПВО Ирана успешно уничтожили большую часть воздушных целей со стороны Израиля. Об этом сообщает издание Al Mayadeen.

По данным СМИ, военные ЦАХАЛ попытались нанести удары по трем военным базам в пригороде Тегерана, однако средства ПВО отразили атаку.

В ночь на 26 октября Израиль нанес авиаудары по Ирану в отместку за его массированную атаку баллистическими ракетами в начале месяца.

По данным СМИ, израильские силы атаковали только военные цели, не наносив удары по ядерным или нефтяным объектам страны.

Тем не менее иранские издания сообщают о спокойной обстановке в Тегеране и других городах. Аэропорты работают штатно, последствий на земле не наблюдается, сообщений о пострадавших не поступало.