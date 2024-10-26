CBS: ядерные объекты Ирана не пострадали в результате атаки Израиля

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Атака ЦАХАЛ по территории Ирана ограничилась лишь военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник.

Отмечается, что власти США были заблаговременно предупреждены о готовящейся атаке Израиля.

По данным NBC News, целями израильских военных стали казармы и склады оружия.

Иранское агентство Tasnim сообщает о спокойной обстановке в Тегеране: местные аэропорты работают штатно, никаких разрушений на земле не наблюдается.

Экстренные службы Ирана не получали запросов в связи с какими-либо происшествиями в Тегеране на фоне атаки Израиля, сообщает государственное агентство IRNA на своей странице в соцсети X. Также не поступало каких-либо сообщений о пострадавших или погибших среди иранских военных.

Израиль совершил ночные авиаудары по территории Ирана в отместку за его массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября. Звуки взрывов были слышны в небе над Тегераном.

Иранские силы атаковали еврейское государство вечером 1 октября в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.