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26 октября, 05:13

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РИА Новости: вторая серия взрывов прогремела в Тегеране

Мощные взрывы снова слышны в Тегеране

Фото: ТАСС/Zuma

Вторая серия сильных взрывов прогремела в столице Ирана Тегеране. В городе работают системы ПВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным The Jerusalem Post, израильские силы также нанесли вторую серию ударов по иранскому городу Шираз.

В ночь на 26 октября бойцы ЦАХАЛ нанесли несколько авиаударов по территории Ирана в ответ его на массированную атаку в начале октября. По информации СМИ, удары наносились только по военным целям, не затронув ядерные и нефтяные объекты.

Утверждается, что средства ПВО Ирана смогли отразить большую часть атак Израиля. О каких-либо разрушениях или возможных пострадавших среди военных пока не сообщалось. Местные аэропорты также работают в штатном режиме.

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