Минобороны Сирии сообщило об уничтожении нескольких израильских ракет

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Средства ПВО Сирии сбили несколько ракет Израиля, выпущенных по южной и центральной частям страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Сирии.

В данный момент ведется работа над уточнением последствий израильской воздушной атаки.

Этой ночью атаке Израиля также подверглась территория Ирана. Военные ЦАХАЛ нанесли удары по военным целям в ответ на массированную атаку Ирана баллистическими ракетами 1 октября.

По информации местных СМИ, силы ПВО уничтожили большую часть воздушных целей. О каких-либо разрушениях на земле или возможных пострадавших не сообщалось.