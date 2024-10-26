26 октября, 04:22Политика
Минобороны Сирии сообщило об уничтожении нескольких израильских ракет
Фото: 123RF/antmatveev
Средства ПВО Сирии сбили несколько ракет Израиля, выпущенных по южной и центральной частям страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Сирии.
В данный момент ведется работа над уточнением последствий израильской воздушной атаки.
Этой ночью атаке Израиля также подверглась территория Ирана. Военные ЦАХАЛ нанесли удары по военным целям в ответ на массированную атаку Ирана баллистическими ракетами 1 октября.
По информации местных СМИ, силы ПВО уничтожили большую часть воздушных целей. О каких-либо разрушениях на земле или возможных пострадавших не сообщалось.
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