ВС Ирана: Израиль нанес "ограниченный ущерб" иранским объектам во время удара

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Израиль нанес "ограниченный ущерб" некоторым военным объектам Ирана в результате воздушной атаки. Об этом сообщает государственное агентство IRNA со ссылкой на заявление войск ПВО исламской республики.

По данным военных, атаки ЦАХАЛ были направлены на объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. Точные масштабы ущерба в данный момент оцениваются.

Между тем Организация гражданской авиации Ирана отменила авиарейсы по всем направлениям до дальнейшего уведомления.

Этой ночью военные ЦАХАЛ нанесли удары по военным целям Ирана в ответ на его массированную атаку еврейского государства 1 октября. Уточнялось, что ядерные и нефтяные объекты Ирана не попали под обстрел.

Ближе к утру Армия обороны Израиля заявила о завершении атаки по территории Ирана, заявив, что Тель-Авив оставляет за собой право на защиту в случае новых атак со стороны Ирана.

В Израиле также опровергли информацию о том, что иранским ПВО удалось перехватить большую часть ракет ЦАХАЛ.