Генерал Резаи: удар Израиля по Ирану стал демонстрацией страха, а не силы

Фото: ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Удар Израиля по территории Ирана подемонстрировал страх еврейского государства и желание "убежать", заявил секретарь Совета по определению политической целесообразности республики и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохсен Резаи.

"Агрессия Израиля против Ирана была вызвана скорее страхом и желанием сбежать с поля боя, чем стремлением показать силу", – подчеркнул он в публикации на своей странице в социальной сети X.

После атаки израильской стороны по Ирану также высказался первый вице-президент республики Мохаммад Реза Ареф. Он заявил, что его государство "унизило и обессилило врагов".

Израильские военные нанесли серию авиаударов по территории Ирана в ночь на 26 октября в ответ на массированный обстрел со стороны Тегерана в начале месяца. Удары наносились исключительно по военным целям, не затрагивая ядерные и нефтяные объекты Ирана.

Ближе к утру в ЦАХАЛ заявили об окончании атаки. По данным ВС Ирана, Израиль нанес "ограниченный ущерб" некоторым военным объектам страны.