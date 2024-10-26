26 октября, 09:05Политика
Иран возобновил авиасообщение после ночной атаки Израиля
Фото: 123RF/serjio74
Авиасообщение в Иране возобновили в обычном режиме после атаки территории страны со стороны Израиля, сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации иранской республики Джафар Язерлу.
"Авиасообщение вернулось в обычный режим с 09:00 (08:30 по московскому времени. – Прим. ред.)", – цитирует его агентство Fars.
До этого все авиарейсы в Иране были отменены. Полеты должны были восстановиться только после соответствующего уведомления.
Израильские военные нанесли серию авиаударов по территории Ирана в ночь на 26 октября в ответ на массированный обстрел со стороны Тегерана в начале месяца. Удары наносились исключительно по военным целям, не затрагивая ядерные и нефтяные объекты Ирана.
Ближе к утру в ЦАХАЛ заявили об окончании атаки. По данным ВС Ирана, Израиль нанес "ограниченный ущерб" некоторым военным объектам страны.
Позже посольство РФ в Тегеране заявило, что не получало сведения о пострадавших российских гражданах в результате атаки Израиля по Ирану. Само ведомство и прочие загранучреждения РФ в Тегеране работают в штатном режиме.
Время в пути для рейсов из РФ в ОАЭ увеличилось на 2,5 часа