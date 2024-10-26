Вице-президент Ирана после атаки Израиля заявил, что враги республики "унижены"

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Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что его государство "унизило и обессилило врагов". С такими словами он выступил после атаки Израиля на исламскую республику.

"Мощь Ирана делает врагов родины униженными и бессильными", – высказался он в публикации на своей странице в социальной сети X.

Израильские военные нанесли серию авиаударов по территории Ирана в ночь на 26 октября в ответ на массированный обстрел со стороны Тегерана в начале месяца. Удары наносились исключительно по военным целям, не затрагивая ядерные и нефтяные объекты Ирана.

Ближе к утру в ЦАХАЛ заявили об окончании атаки. По данным ВС Ирана, Израиль нанес "ограниченный ущерб" некоторым военным объектам страны.

Позже посольство РФ в Тегеране заявило, что не получало сведения о пострадавших российских гражданах в результате атаки Израиля по Ирану. Само ведомство и прочие загранучреждения РФ в Тегеране работают в штатном режиме.