26 октября, 07:38Политика
Посольство РФ в Иране не получало данных о пострадавших россиянах при атаке ЦАХАЛ
Фото: ТАСС/Zuma
Посольство РФ в Тегеране не получало сведения о пострадавших российских гражданах в результате атаки Израиля по Ирану. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.
Само посольство и прочие загранучреждения РФ в Тегеране работают в штатном режиме. Обстановка в иранской столице и крупных городах страны спокойная, добавили дипломаты.
Израильские военные нанесли серию авиаударов по территории Ирана в ночь на 26 октября в ответ на массированный обстрел со стороны Тегерана в начале месяца. Удары наносились исключительно по военным целям, не затронув ядерные и нефтяные объекты Ирана.
Ближе к утру в ЦАХАЛ заявили об окончании атаки. ВС Ирана заявили, что Израиль нанес "ограниченный ущерб" некоторым военным объектам страны.
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