МИД Ирана заявил об ответе на израильскую атаку на основе Устава ООН

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Иран, основываясь на Уставе ООН, считает себя обязанным ответить на удар Израиля по территории республики. Об этом говорится в заявлении иранского МИД, опубликованного в телеграм-канале.

Как указано в публикации, Иран решительно осуждает действия Израиля против ряда военных центров республики и рассматривает их как нарушение международного права и Устава ООН. Иран, основываясь на неотъемлемом праве на законную защиту, считает себя вправе защищаться от актов внешней агрессии, уточняется в тексте.

ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по иранской территории в ночь на 26 октября, тем самым ответив на массированный обстрел со стороны Тегерана в начале месяца. Удары наносились исключительно по военным целям, не затрагивая ядерные и нефтяные объекты Ирана.

Спустя время израильская армия заявила об окончании атаки. По информации ВС Ирана, Израиль нанес "ограниченный ущерб" по некоторым военным объектам страны.

Между тем секретарь Совета по определению политической целесообразности республики и экс-командующий КСИР генерал Мохсен Резаи назвал агрессию Израиля демонстрацией страха, а не силы.