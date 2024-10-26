Премьер Британии призвал Иран воздержаться от ответа на атаку Израиля по военным объектам

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к властям Ирана с прзывом воздержаться от ответа на ночную атаку Израиля по военным объектам. Трансляцию пресс-сконференции, в ходе которой он высказался по этому поводу, вел телеканал Sky News.

"Израиль имеет право на самооборону против иранской агрессии. Я также ясно считаю, что мы должны избежать дальнейшей региональной эскалации и призвать все стороны к проявлению сдержанности. Иран не должен давать ответ", – подчеркнул британский политик.

Вместе с тем власти Британии пристально наблюдают за развитием ситуации, отметил Стармер, подчеркнув, что Лондон намерен продолжить работать с союзниками в целях снижения напряженности на территории региона.

Израильские военные нанесли серию авиаударов по территории Ирана в ночь на 26 октября в ответ на массированный обстрел со стороны Тегерана в начале месяца. Удары наносились исключительно по военным целям, не затрагивая ядерные и нефтяные объекты Ирана.

Ближе к утру в ЦАХАЛ заявили об окончании атаки. По данным ВС Ирана, Израиль нанес "ограниченный ущерб" по некоторым военным объектам страны.

Позже посольство РФ в Тегеране заявило, что не получало сведения о пострадавших российских гражданах в результате атаки Израиля по Ирану. Само ведомство и прочие загранучреждения РФ в Тегеране работают в штатном режиме.

