Наим Касем избран новым лидером движения "Хезболла"

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Движение "Хезболла" назначило нового лидера Наима Касема, который до этого был заместителем генерального секретаря. Решение было принято Советом шуры, который является главным руководящим органом.

"Мы даем обещание <...> работать вместе для достижения целей "Хезболла" и поддерживать пламя сопротивления ярким и его знамя поднятым до тех пор, пока победа не будет достигнута", – цитирует ТАСС заявление организации.

Ранее израильская армия сообщила о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы. Это произошло в результате ударов, которые военнослужащие Израиля нанесли по столице Ливана 27 сентября, уточнили представители ЦАХАЛ. Атака также привела к гибели командующего южным фронтом движения Али Карки и ряда других командиров. Кроме того, 23 октября стало известно о гибели преемника Насруллы Хашема Сафиеддина.

