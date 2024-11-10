10 ноября, 16:00Происшествия
Более 20 беженцев погибли при атаке Израиля на жилой дом на севере Ливана
Фото: ТАСС/АР/Hassan Ammar
Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по поселку Альмат, который расположен в провинции Кесерван-Джебейль на севере Ливана. Атака привела к гибели 23 людей, среди которых оказалось 3 детей, сказано в сводке центра по чрезвычайным операциям при Минздраве Ливана, опубликованной в социальной сети X.
Как выяснил новостной портал Naharnet, Израиль выпустил ракеты по дому, в котором жили беженцы из числа сторонников шиитского движения "Хезболла".
Сейчас специалисты продолжают разбор завалов на месте взрыва, в связи с чем число жертв еще может увеличиться. К настоящему моменту были госпитализированы 6 раненых.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.
В сентябре этого года конфликт получил новый виток развития. Израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.
Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".
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