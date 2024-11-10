Аль-Акса: не менее 32 человек погибли при ударе Израиля по дому на севере Газы

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Израиль нанес удар по дому в лагере Джебалия на севере сектора Газа. В результате погибли по меньшей мере 32 человека, сообщает палестинский телеканал Аль-Акса.

"Тридцать два погибших и десятки раненых в результате новой бойни оккупационных войск при бомбовом ударе по дому семейства Аллюш в Джебалии на севере сектора Газа", – говорится в сообщении.

Ранее Катар приостановил свое посредничество в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС для заключения перемирия в секторе Газа после провала последнего тура переговоров. При этом представитель МИД страны Маджида аль-Ансари подчеркнул, что Доха готова возобновить его, если стороны проявят серьезность.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

В сентябре этого года конфликт получил новый виток развития. Израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.

Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".

