Катар приостановил посредничество по Газе после провала переговоров

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Катар приостановил свое посредничество в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС для заключения перемирия в секторе Газа после провала последнего тура переговоров, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД страны Маджида аль-Ансари.

При этом он подчеркнул, что Доха готова возобновить его, если стороны проявят серьезность.

"Распространяемые сообщения о выходе государства Катар из посредничества на переговорах по прекращению огня в секторе Газа неточны. Катар уведомил стороны за 10 дней во время недавних попыток достичь соглашения, что приостановит посреднические усилия", – уточнил он.

Ранее СМИ писали, что Катар планирует прекратить свои посреднические усилия в переговорах о перемирии в секторе Газа. По словам источника, власти проинформировали Израиль и ХАМАС о том, что пока обе стороны отказываются от переговоров о достижении соглашения, они не могут быть посредником.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

В сентябре этого года конфликт получил новый виток развития. Израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.

Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".

