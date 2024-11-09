AFP: Катар прекращает посредничество в переговорах о перемирии в Газе

09 ноября, 18:32Политика
Фото: ТАСС/ Марина Лысцева
Катар планирует прекратить свои посреднические усилия в переговорах о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщает агентство AFP.
По словам источника, власти проинформировали Израиль и ХАМАС о том, что пока обе стороны отказываются от переговоров о достижении соглашения, они не могут быть посредником.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.
В сентябре этого года конфликт получил новый виток развития. Израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.
Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".
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