AFP: Катар прекращает посредничество в переговорах о перемирии в Газе

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Катар планирует прекратить свои посреднические усилия в переговорах о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщает агентство AFP.

По словам источника, власти проинформировали Израиль и ХАМАС о том, что пока обе стороны отказываются от переговоров о достижении соглашения, они не могут быть посредником.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

В сентябре этого года конфликт получил новый виток развития. Израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.

Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".

