AFP: более 50 человек погибли в результате ударов Израиля по востоку Ливана

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От ударов Израиля по провинции Баальбек-Хермель на востоке Ливана 1 ноября погибли 52 человека. Об этом сообщает AFP со ссылкой на ливанское министерство здравоохранения.

По данным ведомства, еще 72 человека получили ранения.

Ранее истребители Израиля ударили по трем районам на южной окраине Бейрута. Взрывы прогремели в районах Губейри и Харет-Хорейке, а также в лагере беженцев Бурдж-эль-Баражна, который находится на шоссе в международный аэропорт Бейрута.

Отмечается, что в этих районах располагаются объекты ливанской шиитской организации "Хезболла".

До этого израильские военные атаковали оружейные склады и штаб-квартиру элитного подразделения "Радван" в составе движения "Хезболла" на западе Сирии.