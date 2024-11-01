ТАСС: ВВС Израиля нанесли три удара по объектам "Хезболлы" на юге Бейрута

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Израильские истребители нанесли авиаудары по трем районам на южной окраине Бейрута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местной службе гражданской обороны.

Мощные взрывы прогремели в районах Губейри и Харет-Хорейке, а также в лагере беженцев Бурдж-эль-Баражна, который находится на шоссе в международный аэропорт Бейрута.

Уточняется, что в этих районах располагаются объекты ливанской шиитской организации "Хезболла".

Накануне военные Израиля также атаковали оружейные склады и штаб-квартиру элитного спецподразделения "Радван" в составе движения "Хезболла" на западе Сирии.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати выразил надежду на соглашение о прекращении огня в ближайшие дни. По его мнению, ситуация может измениться в лучшую сторону благодаря усилиям посредников.