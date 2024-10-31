МИД РФ сообщил, что работает с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников

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РФ работает с радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем над освобождением заложников, в том числе россиян, находящихся у движения в Газе. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, передает РИА Новости.

Богданов также заявил об активной работе российских посольств в Дохе и в Тель-Авиве.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Тель-Авив посетила высокопоставленная делегация из России для переговоров с израильскими представителями о возможном соглашении с движением ХАМАС. При этом Израиль и Россия официально эту информацию не подтверждали.

До этого движение ХАМАС сообщило, что готово в приоритетном порядке освободить двух заложников с российским гражданством, однако только в рамках сделки по обмену с Израилем. Замглавы политбюро ХАМАС Мусу Абу Марзука сделал такое заявление после встречи с Богдановым в Москве

Россия продолжает работу над освобождением из заложников ХАМАС Александра Труфанова и выходца из Донбасса, сообщал ранее Богданов. Российская сторона добивается освобождения этих граждан и "некоторых друзей из других стран". По словам Богданова, Москва надеется "на необходимый результат", однако ситуация остается непростой, в частности, из-за военной операции Израиля на территории сектора Газа.