В МИД заявили о работе над вызволением россиянина Труфанова из заложников ХАМАС

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Россия работает над освобождением из заложников ХАМАС россиянина Александра Труфанова и выходца из Донбасса, заявил в беседе с ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Да, у меня будут сейчас контакты с родственниками еще оставшегося в заложниках Александра Труфанова и некоторых еще других людей, за которых мы просили, требовали освобождения. И нашего гражданина, который выходец из Донбасса", – подчеркнул представитель ведомства.

По словам дипломата, в настоящий период российская сторона добивается освобождения этих граждан и "некоторых друзей из других стран". Он подчеркнул, что Москва надеется "на необходимый результат".

При этом ситуация остается непростой, признал замминистра. Это объясняется продолжением военной операции Израиля на территории сектора Газа. По словам представителя МИД, в таких условиях крайне непросто добиться освобождения людей из заложников.

Ранее Богданов подтвердил готовность российской стороны продолжать усилия по скорейшему урегулированию ситуации в секторе Газа. Он также сделал акцент на важности оказания срочной помощи страдающим жителям анклава.

