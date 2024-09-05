Путин заявил, что РФ старается решать вопросы с освобождением заложников в Палестине

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Россия старается решать вопросы с освобождением заложников в секторе Газа и добивается определенных результатов в этом направлении, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Что касается гуманитарного вопроса, мы, конечно, стараемся решить вопросы, связанные с заложниками. Причем мы добиваемся здесь и определенных результатов, чему мы очень рады. И будем стараться это делать в дальнейшем", – сказал президент РФ.

При этом позиция России по Палестине не носит конъюнктурного характера, пояснил Путин, добавив, что РФ поддерживает идею создания двух государств. По его словам, такую позицию разделяют многие люди в мире, "в том числе, как ни странно, и в США".

Однако США не рассматриваются как страна с нейтральными позициями, заявил российский президент, комментируя конфликт на Ближнем Востоке. Путин назвал это проблемой для урегулирования палестино-израильского конфликта.

"В том числе сегодняшняя проблема связана с попытками США монополизировать урегулирование", – пояснил президент РФ.

31 августа в подземном тоннеле в районе Рафаха были найдены тела заложников. После процедуры опознания ЦАХАЛ оповестил семьи погибших, среди них также был опознан россиянин Александр Лобанов.

После сообщений об убийстве заложников более 700 тысяч человек приняли участие в протестах в Израиле с требованием к властям немедленно заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".