Ynet: более 700 тысяч человек вышли на акцию в поддержку заложников в Израиле

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Свыше 700 тысяч человек приняли участие в протестах в Израиле с требованием к властям немедленно заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает издание Ynet.

Уточняется, что на основной демонстрации на улице Каплан в Тель-Авиве собралось около 550 тысяч человек.

Массовый митинг был организован после сообщений об убийстве шестерых заложников, которые провели 330 дней в плену у палестинских радикалов. Активисты заблокировали центральное шоссе Тель-Авива, а также вступали в перепалки с полицейскими.

Вечером 31 августа тела заложников были найдены в подземном тоннеле в районе Рафаха. После процедуры опознания ЦАХАЛ оповестил семьи погибших заложников. Среди погибших были Кармель Гат, Эдена Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Александр Лобанов, Альмога Саруси и Ори Данино.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил родителям погибшего в Газе россиянина Лобанова и извинился за то, что его не удалось спасти.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".