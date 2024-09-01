Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в Газе россиянина

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил родителям погибшего в секторе Газа россиянина Александра Лобанова и извинился за то, что его не удалось спасти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьера.

"Я хочу сказать вам, как мне жаль, и попросить прощения за то, что мы не смогли вернуть Сашу живым", – отметил он.

Нетаньяху в течение дня также говорил с другими семьями заложников, чьи тела были обнаружены в Газе.

Вместе с тем посольство Израиля в Москве подчеркнуло, что находится в контакте с родными погибшего россиянина. Власти страны окажут им поддержку.

В свою очередь, российский диппредставитель Анатолий Викторов указал, что дипломаты продолжат прилагать усилия для вызволения россиянина Александра Труфанова, который удерживается в качестве заложника.

"Руководство МИД России, российские дипломаты и военные продолжат прилагать усилия по скорейшему возвращению остающегося до сих пор в секторе Газа нашего соотечественника Александра Труфанова", – сказал он.

Тела заложников были найдены в подземном тоннеле в районе Рафаха вечером 31 августа. После процедуры опознания ЦАХАЛ оповестил семьи погибших заложников. Среди погибших были Кармель Гат, Эдена Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Александр Лобанов, Альмога Саруси и Ори Данино.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

