Фото: 123RF/sheilaf2002

Кандидат на пост президента США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис заявила, что война в секторе Газа должна закончиться. Об этом она сообщила в интервью CNN.

По ее словам, для завершения конфликта между Израилем и Палестиной необходимо выработать двухгосударственное решение, которое будет предполагать безопасность как для Израиля, так и для палестинцев.

Она также заверила, что будет поддерживать Тель-Авив в случае победы на предстоящих выборах в США.

В середине августа СМИ сообщали, что новый глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар хочет добиться прекращения огня в секторе Газа. Утверждалось, что соответствующие намерения он изложил в послании, переданном Израилю посредниками из Катара и Египта.

Действующий президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон ежедневно прикладывает усилия, чтобы не допустить перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

