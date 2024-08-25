Мэрия Тель-Авива открыла все 240 общественных бомбоубежищ

Фото: ТАСС/АР Рhoto/Tsafrir Abayov

Мэрия Тель-Авива открыла для граждан все 240 бомбоубежищ, а также закрыла культурные учреждения, пляжи и отменила все муниципальные мероприятия, запланированные на 25 августа. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

По данным из опубликованного в соцсети Х заявления представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, примерно 100 израильских самолетов уничтожили свыше тысячи снарядов ливанского движения "Хезболлах", нацеленные на северные и центральные территории Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время заседания военно-политического кабинета Израиля подчеркнул, что его страна настроена на защиту граждан.

"Мы продолжаем придерживаться простого правила: тот, кто бьет по нам – мы бьем по нему", – передает его слова ТАСС.

При этом советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил РИА Новости, что переговоры по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня остаются в силе, несмотря на обострение конфликта между Израилем и Ливаном. 25 августа, по его словам, израильская делегация полетит в Каир.

Между тем UNIFIL и UNSCOL призвали Ливан и Израиль прекратить огонь и вернуться к соблюдению договоренностей в рамках резолюции 1701 СБ ООН от 2006 года, которая является единственным механизмом соблюдения мира границе двух стран.

25 августа "Хезболлах" заявило о начале атаки в ответ на удар Израиля в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир Фуад Шукр. Тогда Иран и руководство "Хезболлы" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар.

Согласно заявлениям, в рамках первого этапа возмездия, который был полностью успешно завершен, поражено 11 объектов армии Израиля, включая несколько штабов и казарм. В связи с этим в Израиле был объявлен режим особой ситуации на 48 часов. Президент США Джо Байден следит за ситуацией на Ближнем Востоке и уже поручил американским чиновникам быть на связи с израильской стороной.

