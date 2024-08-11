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11 августа, 17:50

Политика

Байден заявил, что США ежедневно пытаются не допустить войны на Ближнем Востоке

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Вашингтон ежедневно прикладывает усилия, чтобы не допустить перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

"План, который я подготовил, одобрен странами Большой семерки, Советом безопасности ООН и так далее. Он все еще жизнеспособен, и я буквально работаю каждый день, вся моя команда работает над тем, чтобы это не переросло в региональную войну", – передает РИА Новости его слова.

Ранее десять палестинцев погибли на северо-западе Газы в результате обстрела Армии Израиля (ЦАХАЛ). Удар пришелся по школе, внутри которой скрывались мирные жители.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. О его смерти стало известно 31 июля.

Новости мира: армия Израиля подтвердила ликвидацию лидера боевого крыла ХАМАС Дейфа

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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