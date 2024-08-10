Захарова: Россия потрясена израильским ударом по школе в секторе Газа

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Российская сторона потрясена атакой Израиля на школу "Эт-Табиин" в секторе Газа, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее слова приводятся на портале ведомства.

"Во время налета там находились более двух тысяч беженцев. Как сообщают палестинские источники, в результате этой атаки погибли более 100 человек, десятки были ранены и находятся под обломками разрушенного здания. Среди жертв много детей и женщин", – уточнила дипломат.

Захарова выразила соболезнования близким жертв этой катастрофы.

Москва призывает Израиль не допускать ударов по гражданским объектам, подчеркнула представитель ведомства. Она указала на систематический характер атак в Газе, в результате которых гибнут мирные жители.

"Считаем, что им нет и не может быть оправдания. По данным палестинской стороны, только за прошедший месяц бомбардировкам подверглись 13 центров для переселенцев. Трагедии подрывают международные усилия, направленные на деэскалацию", – резюмировала Захарова.

Об ударе израильской армии по школе в Газе стало известно утром 10 августа. По данным СМИ, страна обстреляла здание, где размещались беженцы, тремя ракетами.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал военным преступлением и проявлением геноцида удар, который был нанесен по образовательному учреждению.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

