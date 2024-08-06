Страны G7 призывают участников конфликта на Ближнем Востоке к деэскалации

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Страны G7 призывают участников конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности. Об этом со ссылкой на заявление "Группы семи" сообщает РИА Новости.

"Мы настоятельно призываем все вовлеченные стороны вновь воздержаться от продолжения нынешнего разрушительного цикла ответного насилия, снизить напряженность и конструктивно взаимодействовать в целях деэскалации", – указано в заявлении.

"Группа семи" подчеркнула, что никакая сторона не выиграет от дальнейшей эскалации напряженности. В заявлении стран также отмечается, что нынешние события в регионе чреваты перерастанием в еще больший конфликт.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, о смерти которого стало известно 31 июля.

По данным СМИ, ракета, попавшая в здание, где Хания останавливался на ночь, была запущена с воздуха из иностранного государства. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в связи с этим приказал нанести удар по Израилю.