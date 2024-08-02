Байден и Нетаньяху обсудили меры по защите Израиля, включая развертывание сил США

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Президент США Джо Байден провел с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху телефонный разговор, в ходе которого обсудил возможности оборонительных военных развертываний США для поддержки Израиля. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает ТАСС.

"Президент обсудил усилия по поддержке защиты Израиля от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотников, включая новые оборонительные военные развертывания США", – указано в сообщении.

Байден также заявил, что США готовы помогать Израилю защищаться от всех угроз, как со стороны Ирана, так и со стороны палестинского движения ХАМАС, шиитского движения "Хезболлах" и йеменских хуситов.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании.

Армия Израиля, в свою очередь, сообщила, что нанесла вечером 30 июля точечный авиаудар только по Бейруту в Ливане, целью которого стал один из командиров "Хезболлах" Фуада Шокра, других ракет или беспилотников израильская армия не выпускала.

СМИ сообщают, что США уже готовятся помочь Израилю отразить ожидаемую ответную атаку со стороны Ирана. В Вашингтоне предполагают, что атака Ирана будет похожа на ту, что последовала после израильского удара по иранскому консульству в Дамаске в апреле 2024 года.